Splinter Cell: spunta l'easter egg del visore di Sam Fisher in The Division 2

Il nuovo easter egg di Splinter Cell scoperto dai giocatori di The Division 2 non fa che alimentare i rumor sul ritorno della serie action stealth di Ubisoft con protagonista Sam Fisher.

Mentre esplorava l'ambientazione di Coney Island introdotta con l'espansione Warlords of New York di The Division 2, un utente di Reddit ha infatti scovato un inquietante orsacchiotto con tre occhi che osserva gli Agenti della Divisione da dietro la grata di quello che sembra essere un sistema di ventilazione a controsoffitto.

L'inequivocabile riferimento al visore notturno di Sam Fisher ha così ridato slancio al sogno della community di assistere al reveal di Splinter Cell 7 per PC e console, sia di questa che della prossima generazione che sarà inaugurata a fine 2020 dall'approdo sul mercato di PS5 e Xbox Series X.

L'easter egg dell'orsacchiotto con tre occhi si aggiunge agli ultimi leak sul probabile annuncio del nuovo Splinter Cell all'E3 2020: in attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Ubisoft, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla storia di Splinter Cell aspettando il ritorno di Sam Fisher.