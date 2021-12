Splinter Cell: Ubisoft registra il marchio, ci sono novità in arrivo?

Da tempo si parla del possibile ritorno di Splinter Cell ma ad oggi nessuna conferma è arrivata da parte di Ubisoft, tuttavia sembra che qualcosa si stia muovendo in questo senso, con il publisher francese che ha registrato un marchio legato alla serie.

Il 6 dicembre scorso Ubisoft ha registrato il marchio Splinter Cell sotto la categoria "Entertainment Services" la quale include non solo i videogiochi ma anche altre forme di intrattenimento come cinema, serie TV, prodotti d'animazione e persino parchi di divertimento, oltre ad applicazioni mobile, video virali e altri contenuti legati alla sfera dell'entertainment.

Questo non vuol dire ovviamente che un nuovo Splinter Cell sia in sviluppo ma il fatto che Ubisoft voglia comunque proteggere ed espandere il marchio è sicuramente una nota positiva per chi attende da anni il ritorno di Splinter Cell.

Secondo il leaker Tom Henderson Splinter Cell diventerà un gioco Open World sullo stile di Halo Infinite, il progetto sarebbe nelle primissime fasi dello sviluppo e un lancio sembra essere ancora lontano nel tempo, tuttavia la casa francese non ha dimenticato Sam Fisher e sempre stando al celebre leaker negli anni sono stati sviluppati vari prototipi con l'obiettivo di riportare la saga sui giusti binari dopo la tiepida accoglienza riservata a Splinter Cell Blacklist nel 2013.