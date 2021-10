Splinter Cell: Ubisoft ha testato il prototipo di un nuovo gioco, si ispirerà ad Hitman?

Secondo un report di VGC Splinter Cell sta per tornare e un nuovo gioco della serie sarebbe ora nelle primissime fasi di produzione. Jeff Grubb di VentureBeat non conferma in toto il report ma ha altri dettagli in merito.

La testata non può confermare esattamente quanto riportato da VGC ma Jeff Grubb è a conoscenza di alcune informazioni riguardo il prototipo di "un gioco stile Splinter Cell" testato da Ubisoft durante l'estate, insieme al remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo.

Il gioco in questione non aveva un titolo ma Grubb assicura che "sembrava proprio il prototipo di un nuovo Splinter Cell", i tester non hanno potuto spendere molto tempo con questo prototipo dal momento che la build presentava solamente una sezione tutorial, il gioco in questione presentava numerose familiarità con l'azione di Splinter Cell e elementi in comune con il reboot di Hitman del 2016.

In realtà non è del tutto chiaro se il gioco in questione sia effettivamente il nuovo Splinter Cell citato da VGC o se si tratti di un titolo diverso e non legato direttamente alle avventure di Sam Fisher. Grubb non si sbilancia e non sa Splinter Cell 7 sia effettivamente in produzione, non ci resta che attendere un commento da parte di Ubisoft.