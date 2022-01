Splinterlands: il card game basato su NFT che sfida Hearthstone e Magic

Tra i primi a sfruttare la tecnologia blockchain e a offrire delle opportunità di guadagno tramite la vendita di NFT, Splinterlands è tra i titoli più famosi e giocati del momento. Scopriamolo assieme.

Splinterlands è un gioco di carte collezionabili free-to-play disponibile su PC desktop e su dispositivi mobili iOS e Android. Basato sulla tecnologia blockchain, presenta un gameplay concettualmente simile a Magic the Gathering e Hearthstone, invitando i giocatori a costruire una collezione di carte dotate di statistiche ed abilità differenti da utilizzare in battaglia contro altri utenti. Il sistema di gioco è basato principalmente sulla preparazione: bisogna selezionare un Invocatore, costruire il proprio esercito e poi osservare la battaglia, durante la quale non viene fornito alcun controllo.

Grazie alla tecnologia blockchain, Spliterlands offre ai giocatori la possibilità di comprare, vendere e scambiare liberamente i propri asset digitali, come se fossero delle carte fisiche. Tutte le transazioni sono registrate pubblicamente ed in forma immutabile e in un database che non può essere falsificato, verificabile indipendentemente in qualsiasi momento. Ciò significa che nel contesto di Splinterlands ognuno può sapere con esattezza quante carte di ogni tipo esistono, quante ne esisteranno e verificare i record storici per ognuna di esse.

Il gioco è free-to-play: tutti i giocatori hanno accesso all'utilizzo di un set base per giocare, ma per poter ottenere le ricompense preziose (la valuta in-game e le carte migliori) ed essere in grado di guadagnare grazie alla compravendita è necessario un contributo economico: in altre parole, bisogna acquistare il Libro delle Magie dell'Evocatore a 10 dollari. Solo grazie ad esso è possibile guadagnare carte attraverso le battaglie e comprare pacchetti (Booster Pack) al prezzo di 2$. Ogni pacchetto include cinque carte selezionate casualmente, con almeno una carta di qualità Rara garantita. Maggiore è il numero di pacchetti che vengono acquistati, maggiori sono le possibilità di trovare potenti carte Epiche e Leggendarie. In aggiunta, è anche possibile acquistare carte individuali direttamente dagli altri giocatori nel Market.

Il gioco vi ha incuriosito? Allora approfondite la sua conoscenza recandovi sul sito ufficiale di Splinterlands.