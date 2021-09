Splitgate fonde Halo e Portal: ecco come se la cava lo sparatutto gratis in azione!

In un mercato videoludico che continua ad offrire ampio spazio alle produzioni free to play - basti pensare al successo di titoli quali Fortnite, COD: Warzone o Genshin Impact -, è in arrivo un nuovo shooter.

Originariamente atteso nel corso dell'estate di quest'anno, Splitgate è stato rinviato a poche ore dall'uscita, con il team di sviluppo di 1047 Games che ha ammesso di avere bisogno di più tempo per perfezionare l'esperienza. Gli appassionati di shooter ad ambientazione fantascientifica hanno però avuto comunque la possibilità di testare il prodotto con mano, grazie alla pubblicazione di una Demo, ora disponibile sia su PC sia su console.

Dopo aver testato a lungo questa prima versione di Splitgate, il nostro Giovanni Panzano ha condiviso le sue prime impressioni sullo shooter gratuito. Proponendo una commistione tra caratteristiche afferenti a icone videoludico del calibro di Halo e Portal, 1047 Games sta confezionando un'esperienza promettente, ma che - come ammesso dalla stessa software house - ancora non è pronta per approdare nelle case degli appassionati.



Per presentare tutti i dettagli su Splitgate, la Redazione ha confezionato una ricca video anteprima dedicata, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato, come sempre, è inoltre disponibile sul Canale YouTube di Everyeye.