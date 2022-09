Splitgate, basta funzionalità aggiuntive: 1047 Games sviluppa il sequel su Unreal Engine 5

Splitgate, lo sparatutto gratis a metà tra Portal e Halo, non riceverà più aggiornamenti o funzionalità aggiuntive. A darne conferma è il team di 1047 Games con l'annuncio della fine dei lavori su Splitgate e l'inizio dello sviluppo di un nuovo sparatutto gratis con portali su Unreal Engine 5.

Diversamente da altre iniziative analoghe prese in ambito GaaS, la fine del supporto a Splitgate non sarebbe dovuta al fallimento del progetto determinato dallo scarso afflusso di giocatori sui server o dall'insostenibilità economica del modello di sviluppo free-to-play.

Come sottolineano gli stessi ragazzi di 1047 Games nel messaggio che decreta la fine del supporto per le nuove funzionalità di Splitgate, "abbiamo raggiunto un successo di una portata imprevedibile e che pochi altri titoli indie hanno saputo ottenere. Quel successo iniziale ci ha offerto l'opportunità di trasformare un progetto nato in un dormitorio universitario in un titolo tripla A capace di resistere agli sparatutto dei più grandi attori dell'industria videoludica. Ma questo significa anche che, poiché abbiamo accolto tantissimi talenti di alto livello, abbiamo passato molto del nostro tempo a cercare di rielaborare i vecchi contenuti e i sistemi originari creati da una manciata di persone".

La fine del supporto a Splitgate, quindi, per 1047 Games rappresenta una sorta di "sacrificio necessario" per garantire un futuro più florido all'IP: "Vogliamo puntare tutto su un nuovo gioco nell'universo di Splitgate che possa offrire cambiamenti rivoluzionari, non una semplice evoluzione a ciò che abbiamo proposto fino ad oggi. Ma rimarrà uno sparatutto, avrà i portali e verrà costruito su Unreal Engine 5. Ah, ovviamente sarà gratuito".

Se siete fan di Splitgate, non disperate: 1047 Games promette infatti di supportare ancora a lungo il gioco attraverso piccoli aggiornamenti e correttivi, non prima però di lanciare un nuovo Battle Pass il 15 settembre che sarà gratuito per tutti come ringraziamento per aver sostenuto il progetto. Nel settembre dello scorso anno, Splitgate ha ottenuto 100 milioni di dollari di finanziamenti.