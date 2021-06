Splitgate: Halo incontra Portal nell'FPS pubblicato in Italia da Video Game Party

Video Games Party ha il piacere di annunciare l’accordo di partnership esclusiva per il lancio italiano del titolo Splitgate sviluppato da 1047 Games, un FPS free to Play ad arene dinamico ed immediato che saprà coinvolgere tutti gli appassionati del genere.

Il titolo, nato nel 2019 su piattaforma PC, unico nel suo genere, è stato già ampiamente apprezzato da critica e pubblico per aver combinato elementi sparatutto multigiocatore a tema fantascientifico, con l’utilizzo di portali controllati dal giocatore, aggiungendo una nuova dimensione al mondo degli FPS. 1047 Games ha trascorso gli ultimi due anni, anche attraverso un costante ampliamento del suo team di sviluppatori e artisti, focalizzandosi sul costante miglioramento del titolo, concentrandosi sull’ottimizzazione delle meccaniche di gioco, sulla produzione di nuovi contenuti e nello sviluppo di un piano marketing globale per massimizzare la visibilità sui mercati.

In Italia Splitgate sarà gestirà a 360° da VGP: marketing, pubbliche relazioni, advertising e gioco organizzato/esport. Questo permetterà all’azienda di sviluppare piani ottimizzati per la crescita del titolo nel paese e il massimo divertimento per i giocatori. Tante le novità dentro e fuori dal gioco in arrivo per l’estate 2021 e tantissimi i progetti già in via di sviluppo, da una ricca serie di tornei ad attività dedicate ad influencer e creator, dal lancio di campionati per i pro e casual player a concorsi dedicati ai giocatori con tantissimi premi in palio.

Ian Prolux, co-founder e CEO di 1047 Games, dice: "Siamo veramente entusiasti di lavorare con VGP per portare Splitgate verso un livello successivo e non vediamo l'ora di far crescere il nostro brand e la nostra base di giocatori in Italia! Molti degli artisti del nostro team di sviluppo sono di Milano, quindi l'Italia è sicuramente un posto su cui vogliamo concentrarci per la costruzione della nostra Community".

Luca Pisano, Amministratore VGP afferma invece: "Siamo felici della partnership con 1047. Fin dal primo momento ci siamo trovati in assoluta sintonia, legati dalla comune passione per i videogiochi. Crediamo molto in Splitgate e siamo sicuri che riuscirà a farsi amare dal pubblico italiano. Ci attende un periodo entusiasmante, che ci vedrà in prima linea nella gestione tutti gli aspetti del lancio italiano di questo videogioco, dandoci la possibilità di mettere pienamente a frutto tutta l’esperienza e le abilità sviluppate nel corso di questi anni".