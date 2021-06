Splitgate: lo sparatutto sci-fi esce gratis a luglio, ecco il nuovo video gameplay

Dopo aver annunciato la partnership con Video Games Party per il lancio italiano di Splitgate, gli autori di 1047 Games confezionano un nuovo video gameplay per festeggiare il reveal della data di uscita del loro sparatutto free-to-play su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

Lo sparatutto di 1047 Games vanterà sin dal day one il pieno supporto al cross-play, con lobby unificate che consentiranno agli appassionati di cimentarsi in sfide multiplayer in compagnia degli utenti delle altre piattaforme.

L'FPS online entrerà in Beta pubblica tra l'1 e il 6 luglio, solo su sistemi Xbox, per dare modo ai fan del genere di familiarizzare con i contenuti e le meccaniche sparatutto di Splitgate prima dell'apertura ufficiale dei server su tutte le piattaforme, prevista per il 27 luglio.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Splitgate promette di combinare le dinamiche ludiche delle modalità multiplayer di Halo alla libertà d'azione e di movimento offerta dai varchi dimensionali di Portal.

Sin dal lancio, la rotazione di mappe di Splitgate comprenderà oltre 20 ambientazioni, ciascuna caratterizzata da un proprio stile e da un layout unico. La rosa di scenari che faranno da sfondo alle attività online di questo FPS gratuito sarà tanto ampia da annoverare strutture di ricerca, camere magmatiche di vulcani in attività, hotel di lusso sottomarini, siti di schianto di astronavi aliene, case sugli alberi futuristiche, miniere abbandonate e molto altro.