Splitgate: il trailer della Gamescom 2021 svela la Season 0 dell'FPS gratis

Tra i vari prodotti mostrati all'Opening Night Live della Gamescom 2021 presentata da Geoff Keihgley troviamo anche Splitgate, lo sparatutto di successo che si prepara ad accogliere il primo grande aggiornamento nel corso della Beta.

Il trailer mostrato nel corso dell'evento estivo annuncia l'arrivo della Season 0 di Splitgate, la quale funge da antipasto per tutti i giocatori che stanno giocando la versione Beta dello shooter e sono in attesa del suo debutto in versione definitiva. L'update, che introduce nuovi contenuti, dovrebbe arrivare a breve e permettere a tutti i giocatori di sbloccare nuove ricompense con il pass della Stagione 0.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Splitgate è un mix tra Halo e Portal nel quale i giocatori possono posizionare dei portali in giro per l'arena grazie ai quali cogliere di sorpresa gli avversari e spostarsi rapidamente da un punto all'altro della mappa. Il gioco, la cui uscita era prevista nel corso dell'estate, è stato posticipato a data da destinarsi per problemi legati al sovraffollamento dei server ma la Beta è aperta a tutti su PlayStation, Xbox e PC, piattaforme sulle quali supporta il cross-play ma non il cross-save, funzionalità ancora non disponibile.