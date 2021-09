Splitgate: trucchi e consigli per lo sparattutto gratis per PC, PS4 e Xbox One

Da qualche giorno è stato dato il via alla Stagione 0 di Splitgate, il peculiare sparatutto in prima persona ancora in Beta e che può essere giocato da chiunque su PC, PlayStation e Xbox. Se state per immergervi nelle frenetiche partite a base di proiettili e portali, ecco qualche consiglio che potrebbe fare al caso vostro.

Usate i portali

Potrebbe sembrare un consiglio scontato, ma chi proviene dai più classici sparatutto potrebbe trovare difficile sfruttare la meccanica dei portali o addirittura dimenticarsi della loro esistenza durante i match. Il nostro suggerimento è quello di forzarvi nelle prime ore ad utilizzare questa meccanica e a sperimentare per comprenderne le potenzialità: vi renderete subito conto di quanto lo sfruttamento dei portali permetta di fare molte più uccisioni cogliendo di sorpresa il nemico oppure di fuggire via facendo perdere ogni traccia del vostro passaggio.

Provate tutte le armi

In Splitgate esiste una sola versione di ogni arma e, di conseguenza, le varie bocche da fuoco sono molto diverse tra loro. Nelle modalità classiche si inizia sempre a giocare con in dotazione un fucile d'assalto e una carabina, ma in giro per la mappa appaiono ad intervalli di tempo regolare delle altre armi come il letale fucile a pompa, in grado di eliminare un avversario con un solo colpo. Cercate di utilizzare tutte le armi per comprendere quali sono quelle con le quali eliminate i nemici più facilmente e, soprattutto, quale delle due iniziali sia più adatta a voi: la carabina è infatti migliore per i giocatori più precisi poiché è a colpo singolo, invece il fucile d'assalto potrebbe favorire chi fatica a colpire con precisione il bersaglio o si trova a combattere a corto raggio.

Non perdetevi l'accesso giornaliero

Effettuando l'accesso ai server ogni giorno è possibile ottenere una piccola ricompensa e, ogni settimana, un bonus di 100 Splitcoin. Questo significa che non perdendosi mai il bonus del login è possibile, con un po' di pazienza, acquistare senza spendere un solo centesimo la versione premium del pass della Stagione 0, la quale dovrebbe durare ancora un bel po' di tempo. Facendo poi almeno una partita al giorno di ottiene un boost degli XP significativo, così da scalare più agilmente i livelli esperienza.

Completate le sfide

Chi non ha intenzione di acquistare il pass stagionale o le skin in vendita nel negozio non deve accontentarsi delle sole skin "standard", dal momento che nel gioco si possono sbloccare gratuitamente le loot box contenenti costumi, mimetiche per le armi e altri elementi cosmetici. Il modo più semplice per accumulare queste capsule è completando le tre missioni giornaliere, grazie alle quali si può aprire un contenitore ogni giorno. Lo stesso vale per le missioni settimanali, il cui completamento sblocca ben due loot box. Se invece volete sfoggiare mimetiche uniche per le armi, date un'occhiata alle sfide delle singole bocche da fuoco, il cui completamento permette di sbloccare delle personalizzazioni extra e, soprattutto, gratuite.