Spoiler Dragon Ball Super, L'Attacco dei Giganti e Lupin III: migliori news anime di ieri

Tra le migliori news a tema anime di ieri dobbiamo segnalare succose anticipazioni su Dragon Ball Super - in particolare sui due episodi finali della serie - ma anche qualche novità su L'Attacco dei Giganti e il nuovo anime di Lupin III.

Nel corso della giornata di ieri (mercoledì 14 marzo) vi abbiamo infatti segnalato ben tre sinossi aggiuntive degli episodi 130 e 131 di Dragon Ball Super. In particolare, per quella dell'episodio finale, si fa riferimento al desiderio che il vincitore del Torneo del Potere potrà esaudire con le Super Sfere del Drago...

Per quanto riguarda L'Attacco dei Giganti, si è parlato di una possibile censura per la terza stagione in arrivo a luglio 2018: censura che, per fortuna, non avverrà, ma che ha tenuto i fan della serie in apprensione per qualche ora, poiché la produzione è stata acquisita da un noto network giapponese che avrebbe potuto passare al vaglio i contenuti dei nuovi episodi tratti dal manga di Hajime Isayama.

Infine, spazio al solito Lupin III: il 3 aprile 2018 debutterà la nuova serie anime e, nella giornata di ieri, abbiamo potuto ammirare un nuovo e intrigante trailer, che contestualizza i nuovi episodi ai giorni nostri e catapulta i protagonisti nell'intrigato e oscuro mondo degli hacker.

Sul piano dei contenuti, invece, possiamo segnalarvi un nostro Speciale sul film di Dragon Ball Super in arrivo a dicembre 2018: un'analisi su tutto ciò che sappiamo sul progetto.