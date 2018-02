Spoiler Dragon Ball Super, novità Saint Seiya e ONE PIECE: le migliori news anime di ieri

Ripercorriamo le succose novità giunte dal mondo anime nella giornata di ieri, venerdì 23 febbraio, e che potete trovare nella sezione. Tra il solito Dragon Ball Super e le novità sui prossimi episodi di ONE PIECE, così come un nuovo anime su Saint Seiya, ce n'è davvero per ogni palato.

Questa settimana non andrà in onda il consueto episodio di Dragon Ball Super: la puntata 129 vedrà l'atteso debutto della forma completa dell'Ultra Istinto per il nostro Goku, ma nella giornata di ieri sono state diffuse le prime traduzioni dei titoli dgli episodi 130 e 131 - ovvero gli appuntamenti conclusivi della serie. Per quanto riguarda il finale di serie, ci sarà un piccolo omaggio a Dragon Ball GT...

Spostandoci su Saint Seiya, sapevate che l'opera principale di Masami Kurumada (con prequel e sequel vari) include anche un manga spin-off tutto al femminile, firmato dalla mangaka Chimaki Kuori? E sapevate che nel 2019 uscirà anche l'anime dedicato a questa serie? Ora sì, trovate tutte le informazioni del caso nella nostra news dedicata a Saint Seiya: Saintia Sho.

Per quanto riguarda ONE PIECE, l'anime tratto dall'opera di Eiichiro Oda si trova nel pieno svolgimento dell'arco narrativo di Whole Cake Island: la Toei Animation, a tal proposito, ha svelato una nuova key visual e i dettagli circa la prossima opening, che debutterà il 4 marzo.

Gli amanti di Tomb Raider saranno anche felici di sapere che la Dark Horse rilascerà un fumetto su Lara Croft chiamato Tomb Raider: Inferno. La mini serie seguirà il filone "survival" inaugurato dai videogiochi della Crystal Dynamics e che proseguirà nel nuovo film in uscita a marzo.

Queste erano le news più succulente della giornata di ieri (23 febbraio), ma tra gli approfondimenti trovate anche la nostra analisi dedicata a Black Lagoon: Roberta's Blood Trail, mini serie OAV su Netflix che espande le vicende narrate nelle due stagioni principali.