SpongeBob: Assalto al Patty guida le novità di fine maggio di Apple Arcade

Quel mattacchione di Spongebob conquista i lidi digitali di Apple Arcade e, con l'avventura esclusiva a lui dedicata SpongeBob: Assalto al Patty, guida la lista delle novità di fine maggio del servizio videoludico in abbonamento per sistemi iOS.

In Spongebob Assalto al Patty, l'iconico eroe della serie televisiva di Nickelodeon dovrà fermare il "genio del male" Sheldon J. Plankton prima che quest'ultimo riesca a entrare in possesso della segretissima formula del Krabby Patty.

I numerosi cameo che caratterizzano questa frenetica avventura a scorrimento, disponibile in esclusiva per gli iscritti ad Apple Arcade, arricchiscono l'offerta ludica di un titolo che prevede un gran numero di sfide da affrontare contro i cugini di Plankton, il tutto esplorando i luoghi più caratteristici di Bikini Bottom.

In ciascuna missione di Assalto al Patty, SpongeBob potrà servirsi di potenziamenti e oggetti come i Pattini di Ghiaccio per superare scenari ispirati agli episodi più conosciuti della serie, come Tunnel of Love, Rock Bottom e il Krusty Krab. Oltre al lancio di SpongeBob: Assalto al Patty, che segue quello di Towers of Everland avvenuto la scorsa settimana, su Apple Arcade sono disponibili anche nuovi contenuti da scaricare gratuitamente nei videogiochi iOS Murder Mystery Machine, ATONE Heart of the Elder Tree e Stellar Commanders.