Spongebob si restringe: Battle for Bikini Bottom Rehydrated arriva su iOS e Android

Handy Games ha orgogliosamente annunciato che SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated arriverà su dispositivi Android e Apple iOS il prossimo 21 gennaio.

Non temete, non ci saranno microtrasazioni o paywall: l'arrivo su mobile non snaturerà la natura del platform 3D, che verrà venduto come un titolo premium fatto e finito al prezzo di 8,99 dollari (che probabilmente diverranno 8,99 euro in Italia), con tanto di supporto per i controller.

Per chi non lo sapesse, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated è una riedizione dell'omonimo titolo lanciato su PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, GameBoy Advance e PC nel 2003. La versione "reidratata", già uscita lo scorso maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, offre un motore grafico al passo dei tempi, una colonna sonora rimasterizzata e diversi contenuti aggiuntivi esclusi dalla versione originaria (come la battaglia contro il boss Robo Squiddi). Nell'attesa che tutto ciò venga reso a misura di smartphone, leggete la nostra recensione di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.