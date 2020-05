SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ha una data d'uscita

THQ Nordic ha svelato che SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated verrà pubblicato su PC, PS4, Xbox One e PC il prossimo 23 giugno. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che ci permette di apprezzare i lavori di ammodernamento compiuti in occasione di questa nuova uscita videoludica della simpatica spugna marina.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, infatti, è il remake - o meglio, la versione reidratata - dell'omonimo action platform lanciato nell'ormai lontanissimo 2003 su PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, GameBoy Advance e PC. Rispetto all'edizione originaria, includerà una nuova modalità multigiocatore online e offline per due partecipanti, una colonna sonora rimasterizzata e alcuni contenuti aggiuntivi inizialmente esclusi dalla prima versione, come la battaglia contro il boss Robo Squiddi.

Nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy, dovrete salvare Bikini Bottom dal malvagio Plankton eliminando i suoi spietati robot e dimostrandogli che il crimine paga ancora meno di Mr. Krab. I preordini sono già attivi su Steam (a 26,99 euro per un periodo limitato) e Nintendo eShop (29,99 euro). Presto diverranno disponibili anche su PlayStation Store e Xbox Store. Trovate il trailer in cima a questa notizia, mentre in calce abbiamo raccolto gli screenshot ufficiali condivisi da THQ Nordic e Purple Lamp Studios, che si è occupata dello sviluppo di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.