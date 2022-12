SpongeBob Squarepants The Cosmic Shake: annunciata la data d'uscita per il Platform 3D

Dopo l'ultimo trailer di SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake al Nintendo Direct, del nuovo Platform 3D con protagonista l'iconico personaggio del compianto Stephen Hillenburg si sono un po' perse le tracce. Ma lo sviluppo è proseguito regolarmente, e non si dovrà attendere ancora a lungo prima dell'esordio sul mercato.

Attraverso un nuovo trailer, THQ Nordic conferma che SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 31 gennaio 2023, con i pre-order per ciascuna versione già attivi. Per l'occasione il nuovo filmato ha offerto anche nuove sequenze sia narrative che di gameplay, con quest'ultimo che ricalca in maniera piuttosto fedele le meccaniche già viste nell'originale SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom e relativa riedizione Rehydrated del 2020 (per maggiori dettagli eccovi la recensione di SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated).

La nuova avventura videoludica di SpongeBob si prospetta ricca e coinvolgente, con sette diversi mondi da esplorare e tutti i personaggi più noti dell'omonima serie animata pronti a fare la loro comparsa anche in The Cosmic Shake. Lungo i vari stage il protagonista potrà inoltre contare costantemente sull'aiuto dell'amico Patrick, oltre ad indossare 30 costumi diversi.

Il debutto sul mercato, sia in edizione fisica che digitale, si avvicina a grandi passi. Amanti dei Platform 3D, gli darete una chance?