SpongeBob Squarepants The Cosmic Shake annunciato da THQ Nordic con un trailer

Lo Showcase per il decimo anniversario di THQ Nordic si è chiuso con l'annuncio di un nuovo videogioco incentrato sul celebre SpongeBob, che si appresta a ritornare nel prossimo futuro su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch con SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake.

In sviluppo presso Purple Lamp Studios, già autori di SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, apprezzata remastered dell'omonimo titolo uscito nel 2003, The Cosmic Shake si presenta come un prodotto del tutto inedito che porta la spugna di mare e i suoi amici in un contesto incentrato sui salti interdimensionali attraverso il cosmo. Tante le caratteristiche già confermate per la nuova avventura: oltre alla possibilità di apprendere poteri come il calcio di karate e il lancio dell'amo, l'avventura offrirà 30 diversi costumi tra cui SnailBob e SpongeGar, e la presenza di tutti i più amati personaggi della serie televisiva. Il gioco prevede inoltre la presenza di sette mondi diversi, compresi Wild West Jellyfish Fields e Halloween Rock Bottom.

Per la gioia dei fan, inoltre, ufficiale la presenza di un'ampia colonna sonora comprendente ben 101 brani ripresi dal cartone animato. Ciò che manca è una data d'uscita per SpongeBob Squarepants The Cosmic Shake, con THQ Nordic che per ora non ha fornito nemmeno una finestra di lancio approssimativa. Aspettando ulteriori novità sul nuovo gioco, possiamo nel frattempo andare a rileggere la recensione di SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated.