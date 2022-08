SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake: il gameplay del folle platform nel nuovo trailer

Tra i numerosi protagonisti dell'evento in streaming organizzato dal publisher THQ Nordic abbiamo trovato anche SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, ovvero il sequel di Battle for Bikini Bottom Rehydrated.

Il trailer mostrato nel corso della diretta è incentrato prevalentemente sul gameplay di questo platform tridimensionale con protagonista la bizzarra spugna e il suo amico rosa, la stella marina Patrick. Ancora una volta, SpongeBob si ritroverà ad esplorare luoghi colorati e caratterizzati da percorsi da affrontare con salti e acrobazie di vario genere. Dal video gameplay sembra inoltre che il titolo sia strutturato in macro aree tematiche nelle quali il costume del protagonista si adatterà all'ambiente circostante: vediamo infatti la skin da cowboy nel mondo western e quella da cavernicolo nello stage preistorico.

In attesa di scoprire la data di lancio, non specificata nel trailer, vi ricordiamo che il gioco in sviluppo presso Purple Lamp arriverà a breve su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC e Nintendo Switch.

A proposito, sapevate che proprio questa mattina è spuntato un leak della data d'uscita di SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake? Sulle nostre pagine trovate anche il trailer d'annuncio di SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake.