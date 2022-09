SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake: il Platform 3D in azione al Nintendo Direct

Il Nintendo Direct del 13 settembre 2022 offre un piccolo spazio anche a Spongebob Squarepants The Cosmic Shake, la nuova avventura Platform prodotta da THQ Nordic in arrivo nel corso del 2023. L'evento Nintendo ci permette di vedere nuovi spezzoni di gameplay.

The Cosmic Shake promette di riprendere ed ampliare la formula ludica vista nell'originale Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom e la sua riedizione Rehydrated pubblicata nel 2020, offrendo un'altra. Ampi mondi da esplorare alla ricerca di collezionabili, tante sfide, rompicapi e minigiochi da risolvere e tutto lo stile esilarante del franchise targato Nickelodeon sono presenti in gran quantità, pronti per regalare ulteriori, grandi avventure a tutti gli amanti dei Platform 3D.

SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake è stato annunciato nel settembre del 2021, ma THQ Nordic non ha condiviso molti dettagli sul gioco nel corso dei successivi 12 mesi. Un trailer di SpongeBob SquarePants è stato mostrato lo scorso agosto, confermando che lo sviluppo procede regolarmente e senza particolari intoppi. Resta solo da capire quando il gioco sarà disponibili nel corso del prossimo anno: oltre a Nintendo Switch, ricordiamo che il nuovo SpongeBob arriverà anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e sarà giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.