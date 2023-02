SpongeBob nella Top 10 UK: fuori dai giochi Fire Emblem e Forspoken

Con le vendite di PS5 raddoppiate nel Regno Unito a gennaio 2023, la nuova classifica settimanale relativa al mercato britannico portano con sé alcune sorprese.

Stando ai dati diffusi dall'agenzia GfK, gli appassionati d'Oltremanica hanno premiato FIFA 23 con il primo posto, in un podio sul quale hanno però trovato spazio anche God of War: Ragnarok e il remake di Dead Space. Nell'ultima settimana, hanno inoltre resistito titoli del calibro di Mario Kart 8: Deluxe e Call of Duty: Modern Warfare II, Pokémon Violetto, le cui vendite proseguono inarrestabili.



A sorpresa, la Top 10 britannica accoglie in decima posizione il nuovo SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, avventura videoludica dedicata alla celebre spugna di mare. Il platform in tre dimensioni esordisce in classifica, scalzando dalla scena produzioni ben più ambiziose.



Top 10 videogiochi UK

FIFA 23 God of War: Ragnarok Dead Space Remake Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare II Nintendo Switch Sports Minecraft Grand Theft Auto V Pokémon Violetto SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Nonostante gli elevati valori produttivi, il recente Fire Emblem: Engage (trovate su Everyeye la nostra recensione di Fire Emblem: Engage) ha già abbandonato la Top 10 britannica. Accanto all'esclusiva Nintendo Switch, il medesimo destino è toccato anche a Forspoken, il nuovo Action RPG edito da Square Enix.