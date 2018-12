Sport ed esport sempre più vicini: partnership tra Steelers e Knights

I Pittsburgh Knights hanno annunciato una nuova partnership con i Pittsburgh Steelers, franchigia della NFL. Questa partnership vedrà le due organizzazioni lavorare fianco a fianco per le future iniziative legate all'esport.

I termini finanziari della partnership non sono, ovviamente, noti. L'accordo che sancisce la sinergia tra sport tradizionali ed esport rappresenta un enorme passo avanti per i Knights, organizzazione fondata solo nel 2017.

"Gli Steelers hanno deciso di investire e collaborare con noi, non semplicemente perché vogliono entrare nel settore degli esport, ma perché credono nell'organizzazione". "Con la loro esperienza e know how, i Pittsburgh Steelers ci sosterranno come mai ci è capitato sino a ora".

I Knights hanno fatto grandi passi avanti nell'esport e di recente hanno reclutato una squadra per competere nella Call of Duty World League. L'organizzazione conta formazioni anche in PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite.

La squadra di PUBG dei Pittsburgh Knights ha rappresentato l'Europa al PUBG Global Invitational 2018 di Berlino. Attualmente, pare essere una delle formazioni più in vista del panorama occidentale. I Knights possono vantare anche campioni su altri titoli, come Hearthstone e Super Smash Bros. In allegato alla notizia potete vedere il video reveal che ha reso pubblica la collaborazione tra le due realtà.