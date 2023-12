Uno sportivo cosplay della Principessa Peach con la racchetta sfida Mario a tennis

La principessa Peach arriverà su Switch con Showtime, un'avventura originale e teatrale in uscita su Nintendo Switch nella primavera del 2024. A qualche mese da questa epopea che la vedrà affrontare la minaccia dei malvagi Grape e Sour Bunch per difendere uno spettacolo di teatro, la principessa del Regno dei Funghi torna a giocare a tennis.

Mentre il successo di Super Mario Bros. Wonder sembra non volersi fermare anche a settimane di distanza dall'uscita, la principessa si tira fuori dal platform bidimensionale. Peach è uno dei personaggi più forti di Super Mario RPG, il remake del titolo che esordì in origine su SNES, ma non è nemmeno questo il punto di approdo della sovrana.

Bisogna tornare indietro al 2018 per Mario Tennis Ace, l'ultimo episodio della saga spin-off sportiva sui campi da tennis di Mario e compagni. Colorato, accessibile a chiunque e perfetto per gli amanti della racchetta, Mario Tennis Ace includeva anche una modalità storia single player, oltre che l'appassionante multiplayer online e locale per sfide all'ultimo ace.

Se le partite del nostro Jannik Sinner vi stanno appassionando, questo cosplay di Peach da Mario Tennis Ace è per voi imperdibile. In perfetto dress code per questo sport, la cosplayer Jess Zaiichiik si esercita con la racchetta pronta a sfidare i cattivoni Wario e Waluigi.