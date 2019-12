Sports Emmy Awards: pronti a riconoscere gli esport con una categoria dedicata

In un recente comunicato stampa è stato annunciato che la National Academy of Television Arts & Sciences (o NATAS) introdurrà una nuova categoria all'interno della manifestazione che assegnerà gli Sports Emmy Awards del prossimo anno.

Verranno, infatti, celebrati anche gli esport come vera e propria categoria dotata di dignità propria.

Questo premio si chiamerà "Outstanding Esports Coverage" e premierà ovviamente la copertura di un evento particolarmente significativo, tipo i Worlds di League of Legends. Inoltre la categoria in questione avrà anche il non facile compito di e celebrare la massiccia crescita degli esport negli ultimi anni.

"Stiamo entrando in un nuovo entusiasmante capitolo per gli Sports Emmy Awards con l'aggiunta di una categoria esclusiva dedicata al riconoscimento dell'eccellenza negli esport", ha affermato Adam Sharp, Presidente e CEO di NATAS. "La categoria Outstanding Esports Coverage illustra l'impegno dell'Accademia di rimanere in prima linea nel mondo in continua evoluzione della produzione sportiva".

L'esport quindi viene sempre più considerato degno di attenzione anche dal sistema di comunicazione cosiddetto “mainstream”. Dovremo comunque attendere per vedere chi sarà il primo vincitore di questa nuova categoria, visto che verrà ufficialmente introdotta nel maggio del 2020, in occasione della quarantunesima edizione degli Sports Emmy Awards di New York.