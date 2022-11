Sports Story: il fantastico mondo dell'avventura golfistica arriva a dicembre su Switch

Tra i tanti annunci del Nintendo Indie World di novembre troviamo anche l'attesissimo reveal della finestra di lancio di Sports Story, l'ambizioso (e più volte rimandato) gioco di ruolo di Sidebar Games.

Il sequel di Golf Story promette di rimanere nel solco tracciato nel 2017 dal primo capitolo di questa IP, ma con numerose migliorie, ottimizzazioni, aggiunte e 'novità ludiche' da scoprire esplorando liberamente uno scenario pieno zeppo di attività da svolgere e sport da praticare.

Il protagonista della nuova avventura golfistica del team Sidebar dovrà studiare presso una rinomata accademia di tennis, coltivare le amicizie nel campus e ampliare la sua rete di conoscenze inseguendo l'eccellenza sportiva. Il villaggio squisitamente ricostruito in pixel art dalla software house indie farà da sfondo a una vera e propria odissea, con sotterranei da esplorare, numerosi minigiochi in cui primeggiare e tanti tesori da disseppellire.

Il Decasportathon di Sports Story avrà ufficialmente inizio a dicembre in esclusiva su Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il nuovo video gameplay propostoci da Sidebar Games nella cornice dell'Indie World della casa di Kyoto.