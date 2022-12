Sports Story, sorpresa: il frizzante GDR è disponibile su Nintendo Switch!

Non bastasse il nuovo gameplay di Sea of Stars con l'aggiornamento sulla finestra di lancio del prequel di The Messenger, l'evento natalizio di Nintendo dedicato ai giochi indie fa da sfondo anche all'annuncio del lancio a sorpresa di Sports Story.

Il frizzante gioco di ruolo di Sidebar Games espande l'universo in pixel art del prequel Golf Story per fare spazio a tante nuove attività e sport da praticare.

Il protagonista dell'avventura ruolistica deve studiare presso una rinomata accademia di tennis e ampliare la sua rete di conoscenze inseguendo l'eccellenza sportiva, il tutto nella cornice di un villaggio squisitamente ricostruito in pixel art. La scalata ai vertici dello sport passerà per il completamento di numerosi dungeon e minigiochi con cui maturare l'esperienza richiesta a chi desidera prendere parte alla Decasportathon, la massima competizione di Sports Story.

Il fantastico mondo in pixel art di Sports Story, quindi, apre ufficialmente i battenti su Nintendo Switch: l'avventura ruolistica di Sidebar Games è disponibile da oggi, venerdì 23 dicembre, in esclusiva su Switch ed è acquistabile su eShop al prezzo di 14,99 euro. Date un'occhiata al video gameplay che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo.