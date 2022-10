Il nuovo spot giapponese di PlayStation è coloratissimo e fuori di testa

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla lineup giapponese di PS4 e PS5, il video presenta ben 21 giochi e vede la partecipazione dell'attrice Karen Masaki, con colonna sonora curata da punipunidenki e PC Musical Club.

Ma quali sono i giochi mostrati nel video? Nei quattro minuti della clip è possibile vedere sequenze tratte da produzioni come Final Fantasy XVI, God of War Ragnarok, One Piece Odyssey, Gundam Evolution, Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, Forspoken, Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key, The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN e Star Ocean The Divine Force mentre più di sfuggita in un reel compaiono anche The Last of Us Part I, Valkyrie Elysium, JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R, Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline, Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom, Trinity Trigger, Disgaea 7, Megaton Musashi X, Super Bomberman R2, Apex Legends e Gotham Knights.

Un trailer dunque incentrato non solo sulle novità della stagione autunno/inverno ma che include anche giochi in uscita nel 2023 inoltrato come Final Fantasy 16 oltre a titoli già disponibili tra cui Valkyrie Elysium, The Last of Us Parte 1, Apex Legends e JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R.