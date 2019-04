Lo spot TV di Mortal Kombat 11 conferma la presenza di Kitana nel roster

Gli studi NetherRealm confezionano un nuovo spot televisivo di Mortal Kombat 11 per confermare la presenza nel roster della Principessa Kitana, una delle kombattenti più famose del picchiaduro di Warner Bros. Interactive Entertainment.

Pur senza mostrare delle scene di gioco propriamente dette come accaduto di recente con il video delle Fatality di Erron Black, il filmato live action del nuovo spot TV di MK11 contribuisce ad ampliare il ventaglio di opzioni (scusate la battuta!) a disposizione di coloro che si cimenteranno con le sfide di questo ambizioso titolo.

Kitana si aggiunge così ad un roster che, recentemente, ha visto l'ingresso di due personaggi completamente inediti come Kollector, un lottatore dotato di braccia multiple, e Cetrion, una nobile guerriera degli Elder Gods.

Prima di lasciarvi in compagnia della Principessa Kitana e del suo doppio ventaglio di ferro, ricordiamo a chi ci segue che la commercializzazione di Mortal Kombat 11 è prevista per il sempre più prossimo 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il nuovo atto della serie picchiaduro di NetherRealm, come confermato dagli stessi autori al seguito di Ed Boon, non comprenderà le famigerate Loot Box.