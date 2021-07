Spot TV presto in arrivo nei videogiochi? Electronic Arts smentisce i rumor

A seguito dell'adozione della tecnologia PlayerWON da parte di EA, sulla stampa di settore sono apparsi diversi report che preannunciavano l'arrivo di pubblicità ingame nei titoli di Electronic Arts. Con una nota diramata su PC Gamer, l'azienda statunitense smentisce le ricostruzioni giornalistiche.

I portavoce di Electronic Arts hanno infatti sottolineato come "a seguito dei report inesatti che suggerivano la nostra intenzione di introdurre degli spot pubblicitari 'in stile TV' nei nostri giochi, volevamo chiarire che la pubblicità ingame per i titoli console non è un qualcosa che stiamo esaminando attualmente, o sul quale abbiamo già firmato accordi per l'implementazione. Il nostro obiettivo primario è quello di creare la migliore esperienza possibile per i giocatori".

La smentita ufficiale di EA allontana così lo spettro delle pubblicità ingame evocato dai recenti report giornalistici che presagivano, appunto, l'utilizzo della piattaforma playerWON di Simulmedia nei videogiochi del colosso tecnologico americano. Il sistema in questione, sempre in base ai report dei giorni scorsi, avrebbe introdotto degli intermezzi pubblicitari obbligatori tra una partita e l'altra o nelle fasi di caricamento dei livelli, in maniera non troppo dissimile da quanto avviene da anni in ambito mobile con i giochi free-to-play per tablet e smartphone iOS o Android.

Schivata la pallottola delle pubblicità ingame nei titoli PC e console, vi ricordiamo che la compagnia americana si sta preparando all'EA Play Live e ai 4 show che precederanno l'appuntamento in streaming più importante dell'anno per i fan dei giochi di Electronic Arts.