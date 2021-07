Spot TV in videogiochi per PC e console: EA adotterà la nuova tecnologia playerWON

Simulmedia ha ufficialmente lanciato playerWON, una nuova tecnologia indirizzata ai videogiochi per console e PC che permette di elargire delle ricompense agli utenti che guardano degli spot TV in-game.

Indirizzata specificamente ai videogiochi free-to-play, la tecnologia playerWON ha già ottenuto il favore di compagnie come EA e Hi-Rez, le quali hanno già firmato degli accordi con Simulmedia per implementarla nei propri titoli. Una prima versione è già stata testata in una campagna pilota in Smite: i primi studi dimostrerebbero che gli utenti sono più invogliati a giocare se possono guadagnare ricompense guardando degli spot di 15-30 secondi nella loro interezza. Con questo sistema, i creatori puntano a generare guadagni anche da quella grossa fetta di utenza - circa il 90% - che gioca ai free-to-play senza spendere denaro vero. Un altro obiettivo è quello di raggiungere la fascia di età compresa tra i 18 e 34 anni, tradizionalmente più difficile da coinvolgere con il video marketing classico. Una ricerca proverebbe inoltre che i giocatori sono disposti a vedere anche 10 pubblicità al giorno pur di ottenere delle ricompense.

Simulmedia sta lavorando per implementare la sua piattaforma in almeno una dozzina di giochi entro la fine del 2021. Al momento non conosciamo i piani di Electronic Arts, dunque non sappiamo in quale dei suoi free-to-play implementerà playerWON.