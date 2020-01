Su Spotify arrivano le soundtrack di tutti i capitoli di Yakuza

Se avete sempre desiderato andarvene in giro con una benda sull'occhio canticchiando 24 Hour Cinderella, da adesso potete farlo in maniera ancora più realistica. Se invece non avete idea di cosa stiamo parlando, forse dovreste dare una chance alla serie di Yakuza, di Toshihiro Nagoshi.

In entrambi i casi, da oggi sono disponibili le soundtrack di tutti gli episodi della serie su Spotify, come segnalato da alcuni redditors, sulla pagina SEGA Sound Team della celebre piattaforma streaming. Certo è difficile che superino nelle classifiche di gradimento dei fan "Escape From the City", da Sonic Adventure 2, ma è senz'altro un modo per capire quanto SEGA stia supportando la serie, che sta continuando, finalmente, a crescere in popolarità anche in Occidente.

Nel frattempo, proprio l'autore della saga, Toshihiro Nagoshi, ha parlato di quello che può essere il futuro di Yakuza, lasciando intendere che i nuovi aspetti come il sistema di combattimento più simile agli RPG che non agli action, saranno ulteriormente sviluppati anche nei prossimi capitoli.

Yakuza Like a Dragon è già disponibile in Giappone, mentre in Occidente sarà diffuso nel corso del 2020. Mentre lo attendete, oltre a leggere la nostra anteprima di Yakuza Like a Dragon, da oggi potete ascoltarne le musiche su Spotify. O in alternativa, guardare l'esilarante quanto bizzarro trailer giapponese in cima alla news.