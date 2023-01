Gli spray di Resident Evil diventano un drink nella realtà: pre-order a prezzi vertiginosi

I First Aid Spray sono uno degli oggetti più iconici di tutta la serie di Resident Evil, preziosissimi alleati dei giocatori nel corso di ogni avventura: trovarne uno durante l'esplorazione è fonte di grande gioia, considerato che il loro consumo permette di ricaricare al 100% le energie del nostro personaggio.

Ed uno strumento ormai simbolico si appresta a divenire realtà, trasformato in un drink grazie agli sforzi di GameFlavor, che ha aperto i pre-order per una Collector's Box che indubbiamente attirerà l'attenzione di tutti i fan e collezionisti della serie. Unico problema, il prezzo non è esattamente dei più economici: la Collector's Box è infatti in prenotazione a 167,23 euro.

Ma cosa contiene la Resident Evil First Aid Drink Collector's Box? Ecco di seguito l'elenco completo:

Dieci lattine disegnate sul modello dello Spray, contenente un drink al sapore di cetriolo, lime e menta.

Quattro nastri inchiostratori (altro iconico strumento, necessario per salvare la partita nei primi giochi della serie) contenenti polveri per i drink dagli stessi colori delle erbe presenti nei vari titoli della serie: verdi, rosse, blu e gialle.

Un tappo per le lattine sempre ispirato all'oggetto della serie Capcom

Un artbook

Quattro ricette per bevande non alcooliche ispirate a Resident Evil

Un certificato di autenticità

E come se non bastasse, GameFlavor sta preparando anche una Limited Edition dello stesso prodotto, al momento ancora non disponibile per il pre-order ma che verrà proposta alla bellezza di 839,50 euro. La Limited Edition in verità presenta i medesimi contenuti della versione standard, con tuttavia un'evidente differenza: l'inclusione di "NFT unici pronti per il metaverso", che a quanto pare bastano da soli per far lievitare il prezzo in maniera consistente. GameFlavor produrrà 4750 pezzi complessivi di queste confezioni, con la distribuzione fissata al terzo trimestre del 2023. Cosa ne pensate di questa iniziativa?

Tornando invece ai giochi, ricordiamo che Resident Evil Village VR arriverà il 22 febbraio 2023, lo stesso giorno di lancio di PlayStation VR2. Non perdetevi infine il nostro speciale sul futuro di Resident Evil.