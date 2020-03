Spring Sale di GOG.com e The Witcher: in regalo tantissimi bonus digitali sullo Strigo

I curatori dello store digitale di GOG.com approfittano degli Spring Sale della piattaforma per offrire gratis la Goodies Collection della serie di The Witcher a tutti gli appassionati dell'epopea fantasy dello Strigo.

Mentre apprendiamo delle riprese della Stagione 2 di The Witcher sospese per il Coronavirus, i rappresentanti di GOG.com provano a donare un sorriso ai fan di Geralt di Rivia attraverso questa iniziativa che permetterà di scaricare in via del tutto gratuita un pacchetto di contenuti bonus per tutti i principali videogiochi della serie di The Witcher.

All'interno della Goodies Collection di The Witcher troviamo infatti il concerto di The Witcher 3 in 4K (ma anche a risoluzioni inferiori), i bonus pack multilingua di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition e i quattro Goodie Pack dei primi due capitoli dell'epopea ruolistica dello Strigo.

Tra i tanti videogiochi a sconto durante gli Spring Sale di GOG.com, naturalmente troviamo anche le versioni senza DRM di The Witcher 3 GOTY Edition a 14,99 euro, con prezzi stracciati per The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition (0,89 euro) e The Witcher Enhanced Edition (0,49 euro).