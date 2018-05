Sprite Go4Overwatch con la redazione di Everyeye in diretta oggi 5 maggio

La redazione di Everyeye ha già partecipato al torneo Sprite Go4Overwatch promosso da ESL all'inizio del mese scorso, ma ha deciso di bissare partecipando ad una nuova tappa del torneo!

A partire dalla ore 16:00 di oggi 5 maggio Francesco Fossetti, Tommaso Montagnoli, Francesco Serino, Alessandro Bruni e Angelo De Martini e Michela Sizzi saranno nuovamente in gara su Overwatch per PlayStation 4. Questa volta, però, si divideranno in due differenti squadre e accoglieranno tra le loro fila ben sei membri della nutrita community di Everyeye.it!

Potrete seguire le loro gesta a partire dalle 16:00 sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. In questo modo, inoltre, riceverete una notifica poco prima dell'inizio della diretta così non rischierete di perdervela. Non potete assolutamente mancare, venite a tifare per i nostri prodi combattenti!

Se invece volete sfidare la redazione, partecipare al torneo componendo il vostro team e iscrivendovi direttamente sul portale di ESL, dove trovate anche il regolamento completo. La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti.