Go4Overwatch: il Team Everyeye partecipa al torneo. Fatti avanti e gioca con la redazione!

Che succede quando un gruppo di redattori allo sbaraglio mette alla prova le proprie - potenzialmente molto limitate - capacità fraggatorie in un evento dedicato a, uno dei campi di battaglia più sanguinari del panorama competitivo?

Eh, ancora non lo sappiamo ma, in tutta onestà, non vediamo l’ora di scoprirlo il prossimo sabato, durante la prima fase del torneo Sprite Go4Overwatch, un appuntamento aperto a tutti gli appassionati del titolo Blizzard su PS4. A partire dalle ore 14:45 di sabato 7 aprile, sui nostri canali Twitch e YouTube, il TeamEveryeye metterà a dura prova i propri polpastrelli scendendo sul campo con una formazione straordinariamente agguerrita. Lo squadrone composto da Francesco Fossetti, Tommaso Montagnoli, Francesco Serino, Alessandro Bruni e Angelo De Martini si sta già allenando per offrire al pubblico una prestazione ludica di alto profilo, degna del fiero vessillo redazionale. Per completare il sestetto avremo però bisogno di un sesto, prode giocatore, che selezioneremo tra i membri della nostra appassionata community. Volete giocare con noi? Fatevi avanti: sceglieremo il più vigoroso di voi, a cui daremo l'occasione di giocare in streaming assieme alla redazione, sul nostro canale Twitch.

Ok, ci sono ottime possibilità che si finisca comunque col prendere più batoste che al festival internazionale dello schiaffo del soldato, ma in fondo non importa, perché l’obiettivo del TeamEveryeye è quello che di passare qualche ora di divertimento in compagnia. Con lo stesso spirito, vi invitiamo a partecipare al torneo: magari potremo trovarci direttamente sul campo di battaglia, impegnati in uno scontro serrato e onorevole! Potete iscrivervi con la vostra squadra di amici sul portale di ESL, organizzatori dell’evento nonché principale realtà di promozione esportiva al mondo.

Pur non considerando la soddisfazione generata dal mazzuolare duramente i paladini redazionali del disagio, il miglior team del torneo, quello sopravvissuto a un mese di sabati di fuoco, verrà premiato con 300 euro in buoni Amazon. Ci sarà da divertirsi, ragazzi, quindi speriamo che l’Orda di Everyeye sarà presente in massa, riuscendo magari a compensare le claudicanze tatticoatletiche del team di bandiera. Qui trovate tutte le informazioni sull’evento e sulle modalità d’iscrizione, mentre, come al solito, saremo più che lieti di rispondere a tutte le vostre domande in coda a questa news.