Sprite Go4Overwatch: vuoi giocare con la redazione di Everyeye? Unisciti ai team in gara!

Come ricorderete, a inizio aprile la redazione di Everyeye.it ha partecipato al torneo Sprite Go4Overwatch promosso da ESL. Una bella esperienza, il cui esito non ci ha pienamente soddisfatto... adesso siamo pronti a rimediare, partecipando a una nuova tappa del torneo!

Sabato 5 maggio saremo nuovamente in gara durante l'evento Sprite Go4Overwatch, con diretta streaming a partire dalle ore 14:45 sui nostri canali Twitch e YouTube. Questa volta abbiamo però deciso di dividerci in due squadre, così da avere a disposizione più posti liberi per i membri della nostra community.

Attualmente siamo alla ricerca di sei giocatori che si uniranno agli altri membri della redazione in gara, ovvero Francesco Fossetti, Tommaso Montagnoli, Francesco Serino, Alessandro Bruni e Angelo De Martini e Michela Sizzi, nome che gli appassionati di eSport hanno sicuramente già avuto modo di conoscere, con trascorsi anche nelle competizioni di Call of Duty. Volete giocare con noi? Fatevi avanti nei commenti: sceglieremo sei partecipanti, a cui daremo l'occasione di giocare assieme alla redazione!

Volete sfidarci? In questo caso vi invitiamo a partecipare al torneo componendo il vostro team: potremo trovarci direttamente sul campo di battaglia, per iscrivervi con la vostra squadra di amici basta andare sul portale di ESL, la partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti. Qui trovate tutte le informazioni sull’evento e sulle modalità d’iscrizione, mentre, come al solito, saremo più che lieti di rispondere a tutte le vostre domande in coda a questa news.