Spuntano nuovi giochi Rockstar sul curriculum di un attore: si tratta di GTA 6 e Bully 2?

A dispetto delle attese alimentate dall'uscita ormai imminente di Red Dead Redemption 2 su PC e Google Stadia, non accennano a placarsi i rumor su GTA 6 e Bully 2. Stando infatti a quanto riportato sul suo curriculum da Jared Johnston, l'attore americano afferma di aver lavorato a "progetti multipli" di Rockstar Games.

A riportare la notizia è il sito GameRant attingendo alle informazioni condivise dallo youtuber SWEGTA, con la diffusione in rete dell'immagine del curriculum di Johnston in cui l'attore asserisce di aver svolto diversi ruoli come doppiatore per videogiochi sviluppati da Rockstar Games che non sono stati ancora annunciati.

Gli unici indizi offertici dal curriculum di Jared Johnston sono appunto quelli del riferimento ai "ruoli multipli" e, soprattutto, del nome "Fiyero" utilizzato per indicare il suo incarico tra le fila di Rockstar Games. Purtroppo, però, dei tanti leak di GTA 6 e Bully 2 circolati online in questi mesi (non ultimo quello che sembrerebbe provenire da Rockstar India) non ce n'è uno che possa ricondurci alla reale identità di questo misterioso "Fiyero" che, se risultasse veritiero, potrebbe rappresentare il nome di un personaggio secondario del nuovo Grand Theft Auto o di un non meglio precisato PNG del secondo atto della serie action iniziata nel 2006 con Canis Canem Edit.