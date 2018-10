Spunta in rete un bundle con Xbox One X bianca, Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7

Nelle scorse ore, sul sito del rivenditore Argos.co.uk è apparso un bundle contenente una Xbox One X in colorazione bianca, Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7.

Microsoft non lo ha ancora annunciato in via ufficiale, ma il pacchetto risulta già prezzato a 449,99 sterline, che dalle nostre parti potrebbero diventare 499 euro. La casa di Redmond ha già lanciato un bundle simile in occasione del debutto di Forza Horizon 4, con l'unica differenza che la console contenuta all'interno era nella classica colorazione nera. L'Xbox One X bianca sarà invece inclusa anche nel bunde con Fallout 4 annunciato lo scorso mese di agosto e previsto per il 14 novembre 2018 al prezzo di 499,99 euro.

Vi faremo sapere non appena questo ricco pacchetto verrà annunciato ufficialmente da Microsoft e reso disponibile al preorder. Cosa ne pensate? Lo acquistereste? Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la Recensione di Forza Horizon 4 a cura di Francesco Serino, che ha definito il titolo di Playground Games "un capolavoro stratificato, immenso, ricolmo di un divertimento genuino e di intuizioni vincenti". Forza Motorsport 7, dal canto suo, si prepara a ricevere delle grosse modifiche al sistema fisico, all'aderenza dei veicoli, alle collisioni e al comparto multiplayer.