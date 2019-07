Spunta il mostro di Death Stranding nello spot TV di un profumo brasiliano!

I colleghi di MP1st ci invitano ad ammirare lo spot TV di "The Blend", il nuovo profumo dell'azienda cosmetica brasiliana O Boticário, per notare le forti somiglianze tra una scena della pubblicità e un filmato di Death Stranding.

Nella sequenza incriminata, l'azienda sudamericana e l'agenzia pubblicitaria che hanno firmato questo spot sembrano aver attinto al genio di Hideo Kojima per ricreare in video l'evocativa scena del mostro gigante di Death Stranding immortalata nel filmato in cinematica dell'edizione 2017 dei The Game Awards.

Il raffronto diretto tra la pubblicità del profumo brasiliano e il trailer di Death Stranding del TGA 2017 non lascia adito a dubbi, eccezion fatta per la natura stessa di questa probabile operazione commerciale incrociata: si è trattato infatti di un semplice omaggio (seppure ai limiti del plagio) o è stato frutto di un accordo stipulato tra i vertici di O Boticario e il vulcanico boss dei Kojima Productions?

Nell'attesa di ricevere una risposta in tal senso da parte di Hideo Kojima e dei rappresentanti dell'azienda cosmetica, i più curiosi possono ammirare nella sua interezza la pubblicità di "The Blend" (trovate il video in calce alla notizia) per cercare di carpire nuovi indizi che rimandino all'epopea sci-fi di Death Stranding, il cui lancio in esclusiva su PS4 (e PS4 Pro) è previsto per il mai troppo vicino 8 novembre.