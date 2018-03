Spunta un nuovo teaser trailer di Valkyrie Profile Lenneth: remake in arrivo?

A sorpresa,ha pubblicato un nuovo teaser trailer di, lasciando supporre che il titolo potrebbe ricevere un remake o un remaster pensato per i moderni sistemi di gioco.

Per chi non lo ricordasse, Valkyrie Profile Lenneth arrivò nel 2006 su PSP presentandosi come la versione riveduta e corretta dell'originale Valkyrie Profile uscito su PlayStation 1 nel 1999. Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, il nuovo teaser trailer pubblicato da Square Enix sembra confermare l'arrivo di una riedizione di Valkyrie Profile Lenneth, anche se al momento non è stato fornito nessun dettaglio sulla produzione, a parte il "Coming Soon" visibile alla fine del filmato.

Potrebbe forse trattarsi di un remake destinato alle attuali piattaforme da gioco? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori informazioni dal publisher giapponese.