Spunta online un possibile Dualshock 4 a tema God of War

Sulle pagine di reddit è spuntato un presunto Dualshock 4 ufficiale a tema, l'attesissima esclusiva per PlayStation 4 in arrivo il 20 aprile.

L'utente autore del post ha pubblicato l'immagine di un controller PS4 argentato acquistato su Amazon con un simbolo inaspettatamente applicato sul grip destro; lo stesso che abbiamo visto sulla confezione della Collector's Edition di God of War. L'evento potrebbe quindi far presagire l'arrivo di un Dualshock 4 dedicato al nuovo gioco di Santa Monica, così come accaduto con Gran Turismo Sport; oppure potrebbe trattarsi di un bonus contenuto nella rumoreggiata PS4 Pro Limited Edition in bundle con il gioco.

Tuttavia, non sono chiari i motivi per cui il controller sarebbe già giunto nelle mani dell'utente, ragion per cui vi invitiamo a prendere con le pinze la notizia, ed attendere che sia Sony a fare un eventuale annuncio.

God of War uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 20 aprile. Santa Monica ha confermato che il gioco presenterà dei boss opzionali.