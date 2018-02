Spunta online una PlayStation 4 Pro in bundle con God of War in edizione limitata

Stando a quanto riportato da un retailer ungherese,, atteso all'uscita il 20 aprile 2018, sarà acquistabile in bundle con PlayStation 4 Pro da 1TB.

Sony non ha ancora annunciato nulla di ufficiale a tal riguardo, ma il rivenditore parla di una Limited Edition della console in bundle con il titolo di Santa Monica. Potete dare un'occhiata a questa presunta edizione speciale tramite l'immagine che trovate in calce, raffigurante un artwork non definitivo della confezione. Rimaniamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Sony.

God of War arriverà in esclusiva su PlayStation 4 il 20 aprile 2018. Fra le edizioni speciali confermati ufficialmente da Sony e Santa Monica, troviamo la Bonus Edition e la Collector's Edition. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile downgrade del gioco, poi negato con forza dall'art director del gioco.