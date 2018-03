Kingdom Hearts 3: spunta in rete un nuovo rumor, Frozen sarà uno dei mondi giocabili?

Sono passati appena due giorni da quando abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni insistenti rumor sulla presenza di un mondo ispirato a Il Libro della Giungla in. Quest'oggi ne è spuntato in rete un altro, riferito a

Quest'informazione proviene direttamente da una fonte ritenuta particolarmente affidabile, che ha già fornito in passato alcuni dettagli sul gioco rivelatisi poi veritieri, come quelli inerenti al mondo di Monsters & Co. A quanto pare, analizzando il materiale promozionale e del sito web ha trovato diversi file contrassegnati da parole come icicle (ghiacciolo) e crystal (cristallo). Alcuni di essi sono .jpg, ma non è riuscito a scaricarli. In ogni caso, parole come ghiacciolo e cristallo non possono non far pensare ad Arendelle, il luogo dove si svolgono le vicende di Frozen. Secondo lui, quindi, è molto probabile che venga inserito un mondo ispirato al successo miliardario di Disney.

Nulla di quanto riferito è stato confermato dai diretti interessati, pertanto vi consigliamo di prendere le informazioni con la dovuta cautela. Arendelle andrebbe ad unirsi ai tanti mondi inediti già annunciati, tra i quali figurano il Regno di Corona (Rapunzel), San Fransokyo (Big Hero 6), Galaxy Toys (Toy Story) e Monstropolis (Monster & Co).

Cosa ne pensate al riguardo? Kingdom Hearts 3 è atteso in una non meglio precisata data di quest'anno per PlayStation 4 e Xbox One. Secondo Tetsuya Nomura, un mondo del gioco sarà l'equivalente di un intero capitolo precedente della serie!