Spuntano nuove immagini della Xbox One S Vertex viola dedicata a Fortnite!

Microsoft ed Epic Games hanno stretto una partnership che ha portato alla realizzazione di una speciale Xbox One S da 1TB in colorazione viola, che verrà messa in vendita assieme ad una copia di Fortnite, il Pacchetto Vertex Oscuro (skin leggendaria, piccone epico, deltaplano epico, 2.000 V-Buck), e 1 mese di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold.

La data di lancio non è ancora stata ufficializzata (secondo Amazon Italia, che ha già aperto i preordini, coinciderebbe con il 7 giugno), ma intanto il portale tedesco WinFuture è riuscito ad entrare in possesso di una nuova serie di immagini che offrono uno sguardo più approfondito al bundle. Negli scatti che potete visionare seguendo il link allegato in calce a questa notizia, è possibile osservare nel dettaglio la confezione, la copertina del gioco e, soprattutto, la console e il pad in edizione speciale colorati di viola. Cosa ve ne pare? Bella, vero? Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Microsoft che, nonostante tutte le informazioni trapelate, non è ancora stato effettuato.

Ne approfittiamo per segnalarvi che questa mattina è arrivata la nuova emote Ruota Acrobatica nel negozio di gioco. Nei prossimi giorni, inoltre, sull'isola della Battaglia Reale potrebbe apparire una nuova arma chiamata Burst SMG. I data miner l'hanno scovata all'interno dei file introdotti con l'aggiornamento 9.10 di Fortnite, che tra le altre cose ha portato in dote i Punti Caldi.