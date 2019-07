Spuntano in rete le immagini di un controller Xbox One a tema Gears 5

I colleghi francesi di XboxLive.fr affermano di aver scovato un tweet, ora cancellato, con allegate le immagini di un presunto controller Xbox One wireless a tema Gears 5, attesa esclusiva di casa Microsoft in arrivo a settembre su Xbox One e PC Windows 10.

Sul pad, di colore bianco e grigio, sono disegnate della placche metalliche, mentre tra i pulsanti Visualizza e Menu campeggia il noto ingranaggio simbolo della serie. Potete ammirare le immagini salvate prima della cancellazione (qualitativamente pessime, purtroppo) nella galleria in calce a questa notizia. Trattandosi di un'informazione non ufficiale, vi consigliamo di prenderla con le pinze in attesa di un comunicato da parte della casa madre. In ogni caso, non saremmo affetto sorpresi se Mircosoft decidesse di annunciarlo per davvero, dopotutto stiamo parlando si un pad ispirato al titolo di punto della della prossima videoludica. L'uscita di Gears 5, ricordiamo, è fissata per il 13 settembre. Mentre vi scriviamo è in corso la seconda fase del Gears 5 Tech Test, accessibile ai giocatori che hanno preordinato il gioco, e agli abbonati ad Xbox Game Pass e Live Gold.

Un'operazione simile è stata effettuata di recente anche con il controller Xbox One - Fortnite Battle Royale Special Edition, ispirato al celebre titolo di Epic Games. Già inserito nel bundle Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition, verrà venduto singolarmente a partire dal 13 settembre.