Spuntano in rete le immagini di Spider-Man 4, gioco cancellato nel 2010

Marvel's Spider-Man di Insomniac Games ha dato nuova vita all'arrampicamuri videoludico, da molti anni protagonista di tie-in non particolarmente riusciti o giochi buoni, ma non indimenticabili. A quanto pare, ce n'è anche uno che non ha mai visto la luce, Spider-Man 4, ispirato all'omonimo film di Sam Raimi (anch'esso cancellato).

Si trovava in sviluppo presso gli studi di Radical Entertainment, presumibilmente negli anni dal 2008 al 2010. Quest'oggi, uno degli environmental artist del team, Wayne Dalton, ha condiviso una serie di screenshot del progetto cancellato. Potete ammirarli tutti quanti in calce a questa notizia. Come potete vedere, lo sviluppo sembrava piuttosto avanzato, visto che dal punto di vista tecnico si difendeva già abbastanza bene.

Non a caso, gli asset non sono stati cestinati dopo la cancellazione, e sono stati riutilizzati per lo sviluppo di Prototype 2, che ha visto la luce nel 2012 sulla passata generazione di console. Questo titolo, purtroppo, non ricevette l'accoglienza sperata e il suo fallimento condusse ad una drastica riduzione del personale di Radical Entertainment, che oggi si occupa di supportare altri studi di Activision. Per fortuna, i fan dell'arrampicamuri adesso possono consolarsi con Marvel's Spider-Man, uscito in esclusiva su PlayStation 4 lo scorso anno.