SpyParty debutterà su Steam in Accesso Anticipato la settimana prossima

, il curioso titolo indie sviluppato da, è finalmente pronto ad essere rilasciato suin Accesso Anticipato. Questo gioco mette due giocatori nei panni uno di una spia e l'altro di un cecchino, dove il cecchino avrà un solo colpo per eliminare la spia, circondata da decine di NPC.

Il curioso titolo SpyParty, l'indie totalmente dedicato al PvP che mette una Spia a confronto con un Cecchino, arriverà finalmente su Steam in Accesso Anticipato il 12 aprile. A farcelo sapere è direttamente il suo sviluppatore, Chris Hecker, che si dichiara contento di poter finalmente far arrivare la sua creatura ad un bacino di utenti molto più vasto rispetto a prima.

SpyParty mette una Spia ed un Cecchino l'uno contro l'altro in un 1v1 fatto di attese e di indizi: la spia infatti si troverà nel nel mezzo di una festa elegante, sarà circondato quindi da NPC che gli serviranno per la copertura e per distrarre il cecchino. Quest'ultimo ha un solo colpo per eliminarlo, dopo averlo scovato nell'intento di completare uno dei compiti a lui assegnati (ascoltare una conversazione, sostituire qualche oggetto o sedurre un NPC).

La chiave del gioco sta nel comportamento della Spia, che deve essere il più simile possibile a quello di un NPC per confondere il cecchino. Un'espediente interessante, non trovate?

