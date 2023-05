Spyro 1 vs Spyro 2 vs Spyro 3: quale ti piace di più?

E dopo aver messo a confronto Crash Bandicoot 1 vs Crash 2 vs Crash 3, è tempo di parlare di un'altra iconica mascotte del mondo PlayStation: il draghetto Spyro, nato anche lui su PS1 con una trilogia di successo firmata da Insomniac Games.

Tra il 1998 ed il 2000 il celebre personaggio è stato protagonista di tre diverse avventure Platform che hanno saputo conquistare il cuore dei giocatori ed i favori della critica, rimasti colpiti dalla qualità dei vari livelli di gioco, l'ampio focus su esplorazione e rompicapi, e sulla bellezza audiovisiva di ciascun episodio. Ma qual è il vostro Spyro preferito?

Il primo gioco della serie vedeva il nostro eroe al salvataggio dei suoi simili, trasformati in statue dal malvagio Nasty Norc. Ambientato in numerosi livelli interamente tridimensionali e liberamente esplorabili, Spyro andava a caccia di gemme e liberava i suoi compagni draghi nel frattempo che bruciava i nemici con il suo soffio infuocato e li caricava a tutta velocità con le sue corna. L'immediatezza del suo gameplay, la simpatia dei personaggi e le magiche atmosfere che permeavano ogni livello hanno decretato il successo dell'opera. I giocatori non hanno mai smesso di amarlo, e sicuramente ancora oggi maledicono gli insopportabili ladri d'uova velocissimi, difficili da raggiungere e pronti a schernire i fan con le loro risatine.

Con Spyro 2 Gateway to Glimmer (noto anche come Spyro 2 Ripto's Rage negli USA), Insomniac riprende la formula del gioco originale e la amplia ancora di più. Livelli più grandi ed elaborati, un comparto audiovisivo ancora più curato ed un maggior numero di sfide ed abilità a disposizione del protagonista sono gli ingredienti di un seguito fedele al predecessore ma che funziona ancora a meraviglia. Dalle terre dei draghi si passa alle terre di Avalar, con Spyro che questa volta deve vedersela con il fastidioso Ripto ed i suoi sgherri Crush e Gulp, nel frattempo che fa la conoscenza di nuovi amici come Elnora, Hunter ed il Professore.

Un po' come Naughty Dog con Crash Bandicoot, anche Insomniac ha perfezionato ed arricchito sempre di più l'originale formula di gioco. Con il terzo capitolo, Spyro Year of the Dragon, siamo davanti ad un prodotto simile ai predecessori in termini di meccaniche e struttura dell'avventura, tuttavia vengono aggiunti anche diversi personaggi giocabili (Sheila il canguro, il sergente Byrd, lo yeti Bentley e la scimmia Agente 9, oltre a mini-livelli incentrati sulla libellula Sparx) che offrono un nuovo approccio alle meccaniche del gioco ed agli ostacoli che propone. Spyro 3 si pone dunque come il capitolo più variegato dell'originale trilogia, ricco di livello e con un'avventura piuttosto lunga che porta il draghetto viola a scontrarsi con la malvagia Maga.

E dopo aver ripercorso brevemente le origini di questa serie indimenticabile, diteci la vostra su quale vi piaceva di più, condividendo i vostri ricordi con i tre giochi della serie, negli ultimi anni riproposta attraverso i remake inclusi nella splendida Spyro Reignited Trilogy.