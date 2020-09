Spyro 4 è in arrivo? Toys For Bob lavora ad un nuovo gioco tripla A

Nel corso delle ultime ore è apparso sul profilo Twitter ufficiale di Toys For Bob un nuovo annuncio di lavoro, dal momento che il team di sviluppo è alla ricerca di un nuovo Technical Artist che contribuisca allo sviluppo del prossimo progetto.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato di recente:

"Siamo alla ricerca di un Technical Artist con esperienza che voglia unirsi al nostro talentuoso team per sviluppare i prossimi progetti AAA in Unreal Engine 4, proprio come l'imminente Crash Bandicoot 4: It's About Time!"

Stando agli appassionati, questo tweet potrebbe non essere altro che un indizio all'inizio dei lavori sul nuovo Spyro 4, che Toys For Bob svilupperà dopo essersi occupato della Re-Ignited Trilogy ormai disponibile su tutte le piattaforme. Il team si è infatti dimostrato più che in grado di sviluppare nuovi capitoli di serie storiche proprio con il quarto episodio di Crash, la cui uscita è prevista per il prossimo 2 ottobre 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e Xbox One.

Purtroppo non emergono dal tweet informazioni più precise sullo stato dei lavori, ma è da escludere che il nuovo titolo possa arrivare già il prossimo anno a causa delle ridotte dimensioni del team (parliamo ci circa 180 dipendenti).

