Spyro 4: una foto di Toys for Bob incuriosisce i fan, sarà un'esclusiva Xbox?

C'è grande curiosità da parte degli appassionati nei confronti di Toys For Bob, il team sotto l'ala di Activision Blizzard che ha dato i natali a Crash Bandicoot 4, alla N.Sane Trilogy e al remake dei primi tre Spyro. A tal proposito, uno scatto condiviso dallo studio sui social è, secondo qualcuno, una specie di teaser di Spyro 4.

Lo scorso 18 dicembre 2023, i canali social ufficiali di Toys For bob hanno pubblicato una foto che mostra una saletta dello studio con buona parte del team radunata di fronte ad alcuni schermi per mettere alla prova una serie di prototipi in Unreal Engine 5 realizzati dagli sviluppatori.

Il motivo per cui gli appassionati sono convinti che possa trattarsi del quarto capitolo di Spyro è molto semplice: i due monitor visibili, che sono stati modificati per non permettere di vedere nel dettaglio le immagini dei prototipi, sembrano mostrare menu tendenti al viola. È chiaro che si tratta solo di ipotesi dei fan che sperano di vedere al più presto un nuovo episodio della serie, ma non è da escludere che Toys For Bob stia lavorando proprio a Spyro 4 in Unreal Engine 5.

E mentre vi è il dubbio persino sull'esistenza del progetto, c'è anche chi inizia a pensare alle eventuali piattaforme di riferimento, visto che ormai Toys For Bob fa parte degli Xbox Game Studios. Trattandosi di una serie così longeva verrebbe da pensare che un eventuale Spyro 4 potrebbe arrivare anche su PlayStation e Switch 2, ma non possiamo escludere che Microsoft voglia renderlo un'esclusiva. L'unica certezza è che un prodotto del genere arriverebbe sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sapevate che alcuni leak volevano Spyro 4 Mystery of the Dragon annunciato lo scorso 5 ottobre? Purtroppo non c'è stato alcun reveal e, con tutta probabilità, si trattava di un finto leak.