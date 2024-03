Spyro 4, il nuovo gioco è in sviluppo per un rumor: ci sta lavorando Toys for Bob

Toys for Bob si è separata da Activision e Microsoft, e questo lasciava credere che lo studio di sviluppo avesse abbandonato i franchise di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, di cui aveva curato i capitoli più recenti.

Non è questo il caso, secondo lo YouTuber Canadian Guy Eh, che ha affermato di aver ricevuto da più fonti informazioni sul futuro di Toys for Bob. Dopo aver ridato linfa vitale alla serie dedicata al draghetto viola con Spyro Reignited Trilogy, sembra che la compagnia di sviluppo, ora indipendente, abbia dato il via ai lavori sul prossimo capitolo principale di Spyro.

Il content creator dichiara di essere entrato in contatto con numerose fonti interne, che hanno tutte riferito la stessa versione dei fatti: Spyro 4 è in via di sviluppo da gennaio di quest'anno presso Toys for Bob. A quanto pare, quindi, il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali dei lavori, e con tutta probabilità dovremo attendere ancora parecchio tempo prima di una presentazione ufficiale.

Interessante inoltre notare come Toys for Bob continuerebbe così a collaborare con Microsoft e Activision, al netto della sua separazione dal colosso di Redmond. Evidentemente, la software house preferisce selezionare con maggiore autonomia i progetti su cui lavorare, e dedicarsi ai titoli che gli sviluppatori più sentono tra le proprie corde. Tra questi, sembra esserci anche Spyro 4, di cui speriamo di sentir parlare al più presto.

